رونالدو يواجه عقوبة.. ماذا فعل؟

يواجه قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو تهديدا بالعقوبة بسبب الإعلانات الخفية في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.







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وسمح رونالدو البالغ 39 عاما، لمؤسسة "ووب" بقياس معدل نبضات قلبه خلال المباراة الأخيرة، التي دخلت ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، ضد سلوفينيا، ومنحها حق نشر المعلومات على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي. واشار ريكاردو فورت، الرئيس السابق لقسم الرعاية العالمية لشركة فيزا وكوكا كولا، إلى ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يجب أن يفرض غرامة على رونالدو بسبب تجاوزه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإعلان عن سوار للياقة البدنية لشركة Whoop غير المتعاقدة مع الهيئة الكروية، التي يعمل رونالدو سفيرا لها.وسمح رونالدو البالغ 39 عاما، لمؤسسة "ووب" بقياس معدل نبضات قلبه خلال المباراة الأخيرة، التي دخلت ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، ضد سلوفينيا، ومنحها حق نشر المعلومات على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.



وقال فورت: " المنشور كان يشير ضمنا إلى وجود صلة بالحدث، وهذا غير قانوني".



وفي هذا السياق، قال موقع راديو "أر أم سي سبورت" الفرنسي، الخميس، إن "قياس المؤسسة المعنية لمعطيات رونالدو، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يخرق قوانين "يويفا"، المتعلقة بحق امتلاك معطيات اللاعبين والفرق للمؤسسات المختصة المتعاقدة مع الهيئة".

وأوضح المصدر نفسه أنه "لا يسمح لأي جهة أن تمتلك المعلومة، حيث إن اليورو هي منافسة حصرية وممتلكة خاصة بالهيئة، مشيرا إلى أن المؤسسة نشرت قياس معدل نبضات قلب رونالدو، حين اتجه لتنفيذ ركلة الترجيح الأولى للمنتخب البرتغالي".



وأكدت مؤسسة "ووب" أن معدل نبض رونالدو بلغ 100 نبضة في الدقيقة، وهو رقم كبير يكشف حجم التوتر الذي كان عليه نجم الكرة البرتغالي، وإمكانية تشكيله خطرا على صحته.

(روسيا اليوم)