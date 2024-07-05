بعد أيام من خسارة منتخب بلاده.. فيرتونغن يعتزل اللعب دوليًا

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‏أعلن المدافع البلجيكي يان فيرتونغن، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي بعد أربعة أيام على خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.وكتب فيرتونغن الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في ثمن النهائي أمام فرنسا (0-1)، عبر حسابه على إنستغرام "من البداية إلى النهاية، شكرًا على كل الذكريات، لقد عشت حلمًا".