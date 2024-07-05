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رياضة

قرار جديد.. السماح للقادة بالتواصل مع الحكام في جميع مسابقات يويفا

Lebanon 24
05-07-2024 | 13:02
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة أنّ نجاح القاعدة المطبقة في بطولة أمم أوروبا 2024 والتي يمكن بموجبها لقائد الفريق فقط مناقشة القرارات مع الحكام أدى إلى قرار بتوسيع تطبيقها ليمتد إلى جميع مسابقات الاتحاد القاري.
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وقرر اليويفا استخدام القاعدة الجديدة في البطولة المقامة بألمانيا لتسهيل التواصل وجعله أوضح، ويقوم الحكام بشرح القرارات المهمة لقائد الفريق الذي يكون اللاعب الوحيد المسموح له بطلب توضيح من حكم الساحة.

ويتم منح بطاقة صفراء للاعب الذي يتجاهل هذه القاعدة ويقترب من الحكم للاحتجاج على قراراته أو يتصرف بطريقة غير محترمة، وإذا كان قائد الفريق حارس مرمى فيمكن أن يرشح الفريق لاعباً آخر للحديث مع الحكم.

وقال روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام في "يويفا" خلال مؤتمر صحفي: "العملية إيجابية، الحكام يقدمون المعلومات لقادة الفرق الذين يستجيبون بطريقة إيجابية للغاية".

وتابع: "بالنسبة للاعبين الآخرين الأمر أسهل، فهم لا يذهبون إلى الحكم ولا يتجمهرون حوله، وهذا شيء إيجابي للغاية بالنسبة لكرة القدم، فرضنا بعض العقوبات على اللاعبين الذين لم يحترموا ذلك، إنها مرحلة انتقالية لكننا تلقينا بالفعل طلبات من الاتحادات الوطنية في أوروبا التي ترغب في اتباع هذا الأمر". (بي إن سبورتس)

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