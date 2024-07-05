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رياضة

مانشستر سيتي يحدد سعر بيع إيدرسون

Lebanon 24
05-07-2024 | 14:30
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يحاول مسؤولو نادي النصر السعودي، حسم صفقة التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون، من العملاق الإنكليزي مانشستر سيتي، خلال صيف العام الحالي.

وخلال اليومين الماضيين، كثف النصر من اتصالاته مع إيدرسون، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وسط تأكيدات على التوصل إلى اتفاق مبدئي معه.
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وفي هذا السياق، أشارت المعلومات إلى بدء المفاوضات بين إدارة النادي السعودي مع نظيرتها في مانشستر سيتي؛ من أجل إتمام الصفقة، حيث حُدّد مبلغ 50 مليون يورو "203 ملايين ريال سعودي" من أجل بيع عقد الحارس البرازيلي، في صيف العام الحالي.

ويحاول النصر تخفيض هذا المبلغ الذي حدده مانشستر سيتي، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين الناديين، للتوصل إلى اتفاق. (goal.com)
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