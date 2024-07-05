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رياضة

جماهير هولندا الوفية لا ترضى مغادرة برلين

Lebanon 24
05-07-2024 | 23:00
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رفض العديد من المشجعين الهولنديين في بطولة أمم أوروبا 2024 بريق الفنادق الموجودة في وسط مدينة برلين، إذ آثروا تعزيز الروابط بينهم من خلال التخييم على مشارف المدينة قبل مباراة دور الثمانية ضد تركيا.
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وفي إحدى بقاع التخييم في كلينماتشناو، على بعد 25 دقيقة بالسيارة من الملعب الأولمبي في برلين، احتسى أنصار هولندا قهوتهم الصباحية يوم الجمعة بينما كانوا ينتظرون توافد المزيد من المشجعين.

ومع توقع وجود عدد كبير من المشجعين الأتراك، استعدت مواقع التخييم في أنحاء برلين اليوم الجمعة لتزايد أعداد المشجعين الهولنديين قبل مباراة السبت.

وتطايرت القمصان الهولندية والسراويل القصيرة البرتقالية مع النسيم خارج المنازل المتنقلة والخيام، وقد تم غسلها وتجهيزها لمباراة السبت، مع تزايد العربات التي تحمل لوحات تسجيل هولندية في موقع التخييم لبدء إقامتها. (بي إن سبورتس)
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