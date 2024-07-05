بطولة ويمبلدون.. رادوكانو تطيح بماريا ساكاري

تغلبت البريطانية إيما رادوكانو 6-2 و6-3 على اليونانية ماريا ساكاري في الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس في الملعب الرئيسي تحت السقف المغلق اليوم الجمعة.

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وكانت رادوكانو، التي تشارك ببطاقة دعوة بعدما تراجعت للمركز 135 في التصنيف بعد معاناتها من الإصابات طوال الموسم الماضي، قد تغلبت على ساكاري في المواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما في السابق بقبل نهائي أميركا المفتوحة 2021.وقدمت رادوكانو أداءً قويا أعاد للأذهان مستواها الذي قادها للفوز ببطولة أميركا المفتوحة 2021 وهو ما جعلها تتفوق على ساكاري المصنّفة التاسعة. (بي إن سبورتس)