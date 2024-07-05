يامال ينضم لقائمة إسبانية تاريخية في اليورو

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حقق الشاب لامين يامال نجم المنتخب الإسباني، رقما تاريخيا خلال مواجهة ألمانيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية.وصنع يامال هدف التقدم للماتادور في المباراة بالدقيقة 51، والذي سجله داني أولمو.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لامين يامال هو رابع لاعب إسباني يقدم 3 تمريرات حاسمة في نفس النسخة من بطولة اليورو، بعد سيسك فابريجاس (2008)، ديفيد سيلفا (2012)، وداني أولمو (2021). (كووورة)