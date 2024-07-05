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رياضة

يويفا يسمح بمشاركة سيتي ويونايتد في بطولاته

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:04
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أعلنت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة أنّ مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سيسمح لهما بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى جانب فرقها الشقيقة جيرونا الإسباني ونيس الفرنسي.
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وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنّ المستثمرين في الأندية الشقيقة نفذوا تغييرات لتجنب أيّ تعارض مع قواعد ملكية الأندية المتعددة في "يويفا"، بما في ذلك نقل أسهمهم في جيرونا ونيس إلى وصي مستقل تحت إشراف الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية حتى 1 تموز 2025. (بي إن سبورتس)
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