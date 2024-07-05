فرنسا تُقصي البرتغال وتصعد إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (صور وفيديو)

صعد المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، عقب تغلبه بعد التمديد بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 على نظيره المنتخب البرتغالي الجمعة في مواجهات الدور ربع النهائي.

وافتتح المنتخب الفرنسي مسلسل التهديد، إلا أن الحارس البرتغالي ديوغو كوستا أفسد الفرصة الفرنسية الخطيرة بقطع الكرة قبل أن تصل للمهاجم، في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 12 تقدم البرتغالي لياو من الجهة اليسرى، ومرر عرضية برتغالية خطيرة، لكنها لم تجد من يحولها إلى المرمى.

وفي الدقيقة 16 سدد برونو فرنانديز كرة قوية اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت لركنية ضائعة.

وإلى الدقيقة 20، سدد تيو هرنانديز كرة قوية تصدى لها حارس البرتغال ببراعة.

وبعدها بدقيقتين، اخترق مبابي الدفاعات البرتغالية، ومرر عرضية خطيرة أنقذها حارس البرتغال ببراعة من دون أن يتابعها أحد.

وفي الدقيقة 34 حاول رونالدو الوصول للكرة في اتجاه المرمى لكن ساليبا قطع الكرة وأنهى خطورتها.

بالتوازي، انطلق الشوط الثاني بحماسة ووتيرة سريعة، حيث شهد العديد من الفرص الضائعة.

ففي الدقيقة 50، مرر كانتي لمبابي الذي سدد كرة متوسطة القوة أمسكها حارس البرتغال بسهولة.

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وبعدها بأبع دقائق، أنقذ الحارس الفرنسي هجمة برتغالية خطيرة وارتدت بهجمة فرنسية أوقفها دفاع البرتغال بمخالفة.

هل تجددت إصابة مبابي؟



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📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #فرنسا_البرتغال#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/Lp6ggUfAUn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2024 ومدّدت المباراة إلى الاشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي 0-0. ففي الدقيقة 93، أهدر رونالدو فرصة هدف محقق أمام المنتخب الفرنسي. وفي الدقيقة 107 سدد البديل جواو فيليكس رأسية خطيرة اصطدمت بالشباك من الخارج. وفي الوقت القاتل اضاع منديز البرتغالي فرصة خطيرة أمام مرمى فرنسا، لتتجه معها المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث تمكن خلالها المنتخب الفرنسي من تسجيل 5 أهداف مقابل 3 للبرتغال. He’s crying, I’m crying, whole nation is crying 😭😭😭😭#البرتغال_فرنسا #EURo2024 #PORFRA

pic.twitter.com/yxjUInt3bb — Ibrar Sheikh (@_IbrarSheikh) July 5, 2024 صور من قمة البرتغال وفرنسا





















