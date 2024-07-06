آخر بطولة "يورو" لهما.. دموع بيبي ومواساة رونالدو تخطف الأنظار في مباراة "الوداع" (فيديو)

لقطة واحدة خطفت الأنظار بعد الهزيمة المؤلمة لمنتخب البرتغال أمس الجمعة، جمعت "المعمرين"، كريستيانو رونالدو وبيبي.



فقد ودع المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أوروبا، مساء الجمعة، بعد خسارة مؤلمة بركلات الترجيح، أمام منتخب فرنسا.



وبعد مباراة "رتيبة" في أغلب أوقاتها، انتهت بنتيجة 0-0، نجحت "الديوك الفرنسية" في هزيمة البرتغال، بركلات الترجيح.



وبعد اللقاء، انهار المدافع البرتغالي بيبي، صاحب الـ41 عاما، والذي يخوض بطولته القارية الأخيرة، وانهمرت دموعه بعد أداء رائع خلال المباراة.

Cristiano Ronaldo and Pepe.



They deserves better 💔



pic.twitter.com/bCLEbGG1sN — CristianoXtra (@CristianoXtra_) July 5, 2024 Advertisement

وتوجه بيبي لرونالدو الذي قام بمواساته واحتضانه، في لقطة مؤثرة جمعت كبار اللعبة، وهم يودعون آخر بطولة "يورو" يخوضانها.



وكان رونالدو قد أعلن أنه لن يخوض بطولة يورو المقبلة، وأن البطولة الحالية هي الأخيرة له.(سكاي نيوز)



