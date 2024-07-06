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رياضة

بعد خسارة المانيا.. هذا ما قاله كروس في "آخر تصريح له كلاعب"

Lebanon 24
06-07-2024 | 03:00
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أبدى نجم منتخب ألمانيا توني كروس حزنه الشديد للخسارة أمام إسبانيا، أمس الجمعة، في دور الـ8 من بطولة أوروبا "يورو 2024".

وودع أصحاب الأرض البطولة على يد الإسبان، مما يعني عمليا نهاية مسيرة كروس في عالم كرة القدم، إذ سبق أن أعلن اعتزاله اللعبة بعد نهاية البطولة.
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وقال كروس عقب نهاية المباراة المثيرة: "وضعنا كل شيء، أن نخسر بعدما كنا قريبين جدا أمر مؤلم. يمكننا جميعا الشعور بالفخر لما فعلناه".

وأضاف اللاعب الذي ترك بصمة واضحة مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده: "أنا سعيد جدا لأنني ساعدت. أعتقد أننا منحنا الكرة الألمانية الأمل مجددا وكنا أفضل مع تقدم الأمور".

وأردف: "أعتقد أن الفريق سينجح في المستقبل، لكنني اليوم حزين للغاية لأننا كنا نتمنى البقاء في البطولة لفترة أطول".

وخطف المهاجم البديل ميكل ميرينو الأضواء بتسجيله هدف الفوز القاتل لمنتخب إسبانيا على ألمانيا 2-1، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وأشار بعد نهاية اللقاء إلى أنها "لحظة استثنائية".

وافتتح البديل داني أولمو التسجيل لإسبانيا (51)، قبل أن تعادل ألمانيا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي عبر البديل الآخر فلوريان فيرتس (89)، إلا أن كلمة الفصل كانت لميرينو (120).

وقال ميرينو: "حسنا، أنا كالميت حقا. الأدرينالين يؤثر عليّ الآن. لقد كانت لحظة استثنائية".

وتابع: "المباراة التي كنا ننتظرها جميعا، بين اثنين من أفضل المنتخبات في العالم. يمكن أن تكون نهائي كأس العالم أو نهائي يورو، جميع الذين شاركوا من مقاعد البدلاء لديهم مستوى عال للغاية. لقد أظهرنا أننا نملك فريقا رائعا".

وتستعد إسبانيا لمباراة قمة أخرى، إذ تواجه في المربع الذهبي فرنسا التي فازت على البرتغال بركلات الترجيح. (سكاي نيوز)


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