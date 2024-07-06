Advertisement

رياضة

كندا تطيح بفنزويلا وتبلغ نصف النهائي

Lebanon 24
06-07-2024 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1219806-638558658408052743.png
Doc-P-1219806-638558658408052743.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغت كندا الدور نصف النهائي في مشاركتها الأولى في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بعد تغلّبها على فنزويلا بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الجمعة في أرلينغتون، تكساس في الولايات المتحدة.
Advertisement
وستلتقي كندا في نصف النهائي الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم بقيادة نجمها ليونيل ميسي الثلاثاء في إيست راذرفورد، نيوجيرزي، بعد تخطي الأخيرة الإكوادور بركلات الترجيح أيضاً 4-2 بعد تعادلهما 1-1 الخميس.

وافتتحت كندا التسجيل عبر جايكوب شافلبورغ بعد مجهود فردي من جوناثان ديفيد على الرواق الأيمن (13)، قبل أن تعادل فنزويلا عن طريق خوسيه سالومون روندون بكرة ساقطة رائعة من نحو 40 متراً مستفيداً من تقدّم الحارس (64).

وفي ركلات الترجيح، أهدرت فنزويلا ثلاث ركلات مقابل اثنتين لكندا.

صدّ الحارس الكندي ماكس كريبو ركلة ويلكي أنخل، معوّضاً هفوته التي كلّفت هدف التعادل لفنزويلا والمدعومة من أكثرية الجماهير البالغ عددها 50 ألفاً.

وانتهى مشوار فنزويلا التي لم تبلغ نهائي البطولة في تاريخها، رغم دور أوّل رائع شهد فوزها في المباريات الثلاث على الإكوادور 2-1، المكسيك 1-0 وجامايكا 3-0.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب البرازيل التي اخفقت في تصدّر مجموعتها، في مباراة مرتقبة مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرّة قياسية السبت في لاس فيغاس، نيفادا، فيما تلتقي كولومبيا مع بنما في غلندايل، أريزونا.

وتشارك كندا التي يشرف عليها الأميركي جيسي مارش منذ منتصف أيار، في النهائيات للمرّة الأولى. خاضت ربع النهائي بعد حلولها وصيفة لمجموعتها في الدور الأّوّل، بخسارة افتتاحية أمام الأرجنتين 0-2، فوز على البيرو 1-0 وتعادل سلبي مع تشيلي.

وفي مباراة مشوّقة، قدّم الكنديون عرضاً مميزاً من خلال الضغط على الخصم، ليضربوا موعداً جديداً مع الأرجنتين التي هزمتهم بثنائية في دور المجموعات بهدفي خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:39 | 2024-07-06
04:30 | 2024-07-06
04:00 | 2024-07-06
03:00 | 2024-07-06
02:10 | 2024-07-06
01:00 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24