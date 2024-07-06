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رياضة
دعمًا لمنتخبهم في "يورو 2024" وبحضور أردوغان.. الأتراك سيحتلون برلين اليوم
Lebanon 24
06-07-2024
|
05:39
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تعهّد أفراد الجالية التركية الكبيرة في برلين بطلاء المدينة باللون الأحمر، عندما يأتي منتخب بلادهم إلى العاصمة الألمانية لمواجهة هولندا، السبت، في ربع نهائي بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" على الملعب الأولمبي.
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وتوقّع سويلميس، الذي دفع بنفسه 500 يورو لشراء التذكرة بعد فوز تركيا على النمسا (2-1) وبلوغ ربع النهائي، أن "معظم الجماهير في الملعب سيكونون من تركيا، وبالنسبة لنا نحن الأتراك، لا يهم حقا ما إذا كانت 100 يورو أكثر أو أقل. الشيء الرئيسي هو أننا في الملعب نحتفل بهذا اليوم".
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضوره المباراة وسط خلاف دبلوماسي متصاعد مع ألمانيا بشأن إشارة اليد القومية، التي احتفل بها المدافع التركي مريح ديميرال بهدفه الثاني في مرمى النمسا، في إشارة إلى جماعة "الذئاب الرمادية"، الممثلة سياسيا في حزب "الحركة القومية".
وأدان المسؤولون الألمان حركة اليد، وفتَح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا بشأن "سلوك غير لائق"، مما دفع أنقرة إلى الرد على الاتهامات، ووصفتها بأنها "كراهية للأجانب".
لكن المشجعين الأتراك تجاهلوا هذه المخاوف، قائلين إنهم يتطلعون فقط إلى حفلة لطيفة.
وتُعد برلين موطنا لأكبر جالية تركية خارج تركيا، حيث يعيش فيها اليوم ما يقرب من 200 ألف شخص من أصل تركي، أي 6% من سكانها، وينحدر العديد منهم من نسل "العمال الضيوف"، الذين تمت دعوتهم للعمل بموجب برنامج اقتصادي ضخم في الستينيات والسبعينيات. (بي إن سبورتس)
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