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رياضة
درّاج توقف لتقبيل زوجته فتعرّض لغرامة.. إليكم قصة برنار
Lebanon 24
06-07-2024
|
10:40
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ارتأى مفوضو الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، المسؤولون عن فرض القواعد العامة أثناء السباقات بتغريم الدراج جوليان برنار بعد أن توقف خلال طواف فرنسا للدراجات الهوائية ببلدته لتقبيل زوجته التي كانت تحمل طفلهما شارل بين ذراعيها أمام الحشد الكبير.
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وقال برنار لصحيفة "لو بيان بوبليك" المحلية "كنت أنتظر هذه اللحظة منذ الإعلان عن المسار في أكتوبر الماضي"، مضيفاً "هذا النوع من اللحظات يأتي مرة واحدة في العمر، ولا يهم إذا فرضوا عليّ غرامة مالية (200 فرنك سويسري)".
وكشف الدراج البالغ 32 عاماً "دعت زوجتي الجميع للقدوم من أجل رؤيتي في تلك المرحلة من السباق، وأردت أن أظهر امتناني وشكري على ذلك".
وكان المسؤولون منزعجين من سلوك أصدقاء برنار أكثر من أي شيء آخر، لأن اندفاعهم كاد أن يُسقط الحاجز الجانبي الموضوع من أجل ابعاد الجمهور عن طريق الدراجين.
وأنهى برنار المرحلة في المركز الحادي والستين بفارق 3 دقائق و11 ثانية عن الفائز البلجيكي ريمكو إيفينيبول. (سكاي نيوز عربية)
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