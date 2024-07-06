رسالة مؤثرة من رونالدو بعد خروج البرتغال من "يورو 2024"

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وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة، بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي بطولة أوروبا "يورو 2024" بركلات الترجيح أمام فرنسا الجمعة، بعد تعادلهما سلباً.وللمرة الأولى منذ عام 2004، أنهى رونالدو مسابقة كروية كبرى، أي كأس العالم وبطولة أوروبا، من دون تسجيل أي هدف، علماً أنه أهدر ضربة جزاء أمام سلوفينيا في ثمن النهائي. رغم ذلك، يبقى نجم نادي النصر السعودي أبرز هدافي بطولة أوروبا، برصيد 14 هدفاً.وكتب رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أردنا المزيد. كنا نستحق المزيد. لنا ولكلّ واحد منكم وللبرتغال".وأضاف: "نحن ممتنّون لكلّ ما قدّمتموه لنا ولكلّ ما حققناه حتى الآن".وختم: "داخل الملعب وخارجه، أنا متأكد من أن هذا الإرث سيُكرّم ويتواصل بناؤه معاً".