يورو2024: إنكلترا تتخطى سويسرا وتعبر إلى نصف النهائي

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تفوق منتخب إنكلترا على منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا" السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية.وتأهل منتخب "الأسود الثلاثة" للدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب هولندا ومنتخب تركيا.