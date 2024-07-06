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رياضة

يورو2024: إنكلترا تتخطى سويسرا وتعبر إلى نصف النهائي

Lebanon 24
06-07-2024 | 14:46
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تفوق منتخب إنكلترا على منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا" السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية.
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وتأهل منتخب "الأسود الثلاثة" للدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب هولندا ومنتخب تركيا.
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