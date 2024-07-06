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رياضة
ما حقيقة اعتزال رونالدو دوليًا بعد الخروج من يورو 2024؟
Lebanon 24
06-07-2024
|
23:00
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أشارت وسائل إعلام إلى اعتزال كريستيانز رونالدو دوليًا بعد خروج منتخب البرتغال من ربع نهائي يورو 2024، على يد المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، في مباراة مثيرة بمدينة هامبورغ.
ومع دخوله في الأربعين، قالت مصادر محلية إن كريستيانو رونالدو سيعتزل دوليًا بعد أن قدم كل شيء ممكن، حيث قاد الملاحين إلى لقب أمم أوروبا 2016، قبل أن يفوز في 2019 بدوري الأمم الأوروبية.
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ولكن لا يوجد مؤشرات من كريستيانو رونالدو أو من محيطه أو المنتخب البرتغالي، تفيد باعتزاله اللعب الدولي بعد.
وكانت رصدت كاميرات الصحافة، رونالدو يتحدث إلى بيبي في أرض الملعب بعد الإقصاء من اليورو، حيث قال مدافع البحارة: "شكرا على كل شيء، لقد كان من دواعي سروري أن نتزامل حتى النهاية". لكن الدون رد قائلًا: "لا، لم تحن النهاية بعد". وقد فسرت وسائل إعلام رد كريستيانو رونالدو هذا بأنه لا يعتزم الاعتزال الدولي حاليًا، وربما يستمر إلى كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في تنظيم ثلاثي مشترك لأول مرة في تاريخ المونديال.
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