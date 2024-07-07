جون سينا يعلن موعد تقاعده من حلبات المصارعة الحرة

أعلن نجم المصارعة والممثل، جون سينا، السبت، تقاعده من حلبات المصارعة في عام 2025، وفق ما ذكرته منظمة "المصارعة العالمية الترفيهية" المعروفة باسم "World Wrestling Entertainment"، أو "WWE" اختصارا، عبر إكس.



وقالت "WWE" عبر منشورها: "جون سينا يعلن تقاعده من المشاركة في المنافسات داخل حلبات المصارعة، مؤكدا أن 'ًWrestleMania 41' في لاس فيغاس ستكون الأخيرة".

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024 Advertisement



وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو أظهر سينا وهو يخاطب جماهير في حدث بكندا، كابحا دموعه خلال الإعلان، مشيرا إلى أن الجماهير الكندية رافقته في مشواره مع "WWE" الذي دام أكثر من عقدين وحتى عندما لم يكن شهيرا.





وشرعت الجماهير بمناداة اسم "سينا"، ليقول النجم: "الاسم الذي يجب أن تذكروه هو اسمكم أنتم لأنكم أنتم من بنيتم هذا المكان". وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو أظهر سينا وهو يخاطب جماهير في حدث بكندا، كابحا دموعه خلال الإعلان، مشيرا إلى أن الجماهير الكندية رافقته في مشواره مع "WWE" الذي دام أكثر من عقدين وحتى عندما لم يكن شهيرا.وشرعت الجماهير بمناداة اسم "سينا"، ليقول النجم: "الاسم الذي يجب أن تذكروه هو اسمكم أنتم لأنكم أنتم من بنيتم هذا المكان".

وأشار إلى أن إعلانه لا يعني النهاية موضحا أن السبب وراء إعلان تقاعده من الحلبات هو "المزيد من المال في البنك"، وأنه سيغتنم المزيد من الفرص بالمشاركة مع "WWE RAW" وبرامج مع نتفليكس.

ووجه سينا الشكر لمعجبيه، ليعاودوا الهتاف: "شكرا لك سينا!". (الحرة)

