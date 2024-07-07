بورتو يودع بيبي.. والدوري السعودي في انتظاره؟

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لن يستمر المدافع البرتغالي بيبي بين صفوف بورتو بعد انتهاء عقده مع النادي، الذي ودعه بنشر مقطع فيديو يستعرض أفضل لحظات مسيرته ويؤكد أنه "أسطورة" و"مصدر فخر".وانضم بيبي، واسمه الحقيقي كيبلر لافيران دي ليما فيريرا، إلى صفوف بورتو في عام 2004 قادما من ماريتيمو ولعب ثلاثة مواسم، حتى وقع مع ريال مدريد في عام 2007.وبعد عشرة مواسم في قلعة سانتياyو بيرنابيو، وموسم ونصف في نادي بيشيكتاش التركي، عاد إلى بورتو في عام 2019.وفي مرحلتيه مع بورتو لعب ما مجموعه 290 مباراة وسجل 17 هدفا.ولم يكشف بيبي عما إذا كان سيودع منتخب البرتغال بعد خسارته في ربع نهائي كأس أمم أوروبا أمام فرنسا بركلات الترجيح (5-3).يذكر أن تقارير صحفية عديدة تحدثت عن وجود مفاوضات من قبل أندية سعودية مع بيبي لضمه هذا الصيف.