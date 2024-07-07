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رياضة
جون سينا يعلن اعتزاله عالم المصارعة!
Lebanon 24
07-07-2024
|
07:07
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أعلن المصارع والممثل الأميركي جون سينا اعتزاله رسميًا منافسات المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.
وأكد سينا البالغ من العمر 47 عامًا، أن آخر منافساته ستكون في عام 2025، وذلك خلال حدث "المال في البنك" في تورونتو، كندا.
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وقد أعرب نجم المصارعة عن امتنانه للجمهور الذي دعمه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين، والتي شهدت تحقيقه لقب بطل العالم 16 مرة.
وبعد إعلانه ظلت الجماهير تردد هتافات "شكراً لك سينا"، وقال المصارع الأميركي للجماهير: "شكراً لكم على السماح لي باللعب لسنوات عديدة".
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