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رياضة

"رمز الغش".. كيف فازت إنكلترا على سويسرا بركلات الترجيح؟

Lebanon 24
07-07-2024 | 12:00
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استعرضت صحيفة "ذا أثلتيك" المتخصصة في الأخبار الرياضية تفوق منتخب إنكلترا على سويسرا ضمن ربع نهائي مسابقة أمم أوروبا لكرة القدم، وكيف لجأ حارس مرمى "الأسود الثلاثة" لزجاجة الماء الخاصة به لمعرفة زوايا تسديد لاعبي خصمه بالركلات الترجيحية.
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واعتبرت الصحيفة أن عبور منتخب الأسود الثلاثة لنصف نهائي "يورو 2024" كان "انتصارا للحيلة لإنكلترا وفريق المحللين الذين درسوا كيفية تنفيذ لاعبي سويسرا للركلات الترجيحية"، معتبرة أن الزجاجة كانت تحمل أكواد "رمزا للغش".
وقالت الصحيفة إن فريق المحللين الخاص بالمنتخب الإنكليزي "لاحظوا المكان الذي يميل فيه لاعبو سويسرا بتسديد الكرة، وطبعوا نتائجهم على زجاجة ماء لدى الحارس (جوردان) بيكفورد".
وكانت إنكلترا بلغت نصف النهائي بعد أن تغلبت على سويسرا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، السبت، على ملعب "دوسلدورف أرينا".
وخلال ركلات الترجيح تألق حارس مرمى إيفرتون بيكفورد في التصدي للركلة الترجيحية الأولى لسويسرا، التي انبرى لها مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي، مانويل أكانجي، فيما نجح خماسي منتخب "الأسود الثلاثة" (كول بالمر وجود بيلينغهام وساكا وإيفان طوني وترنت ألكسندر-أرنولد) في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الأولى.
والتقطت صور للزجاجة التي كتب عليها معلومات الزوايا التي يسدد فيها لاعبو سويسرا، قبل أن يقوم الحارس بيكفورد بتغطيتها بمنشفة.
وبعد أن نجح في تنفيذ تعليمات الزجاجة في الركلة الأولى وتصدى لتسديده أكانجي، كان من المفاجئ أن بيكفورد لم يتبع نصيحة زجاجته بشأن جميع ركلات الترجيح، بحسب الصحيفة.
واتبع بيكفورد زجاجته في ركلتي الجزاء الأخيرتين لسويسرا: سدد شيردان شاكيري تسديدته بالجهة اليمنى، لكنها كانت في مكان جيد للغاية بعد أن أفلتت من أصابع بيكفورد.
والمرة الوحيدة التي ثبت فيها خطأ معلومات الزجاجة كانت لصالح زكي عمدوني في الركلة الرابعة، إذ ثبت بيكفورد مكانه وقفز إلى اليسار كما هي التعليمات، لكن العمدوني وضعها في الزاوية الأخرى.
وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الإنكليزي موعدا في نصف النهائي مع نظيره الهولندي، الأربعاء المقبل.
(الحرة)
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