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رياضة
النجم الألماني توني كروس يعتزل رسمياً
Lebanon 24
07-07-2024
|
20:02
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ودّع نجم كرة القدم الألماني توني كروس عالم كرة القدم رسميا يوم الأحد، برسالة مؤثرة، بعد يومين من هزيمة منتخب الماكينات الدرامية أمام إسبانيا في دور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا(يورو 2024).
ومنح هدف الفوز الذي أحرزه لاعب خط الوسط البديل ميكيل ميرينو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الفوز لإسبانيا بهدفين مقابل هدف، وأطاح بأحلام الدولة المضيفة وكتب فصل الختام في مسيرة كروس الكروية.
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وكتب كروس في منشور عبر "إنستغرام" يوم الأحد: "هذه هي النهاية إذن.. لكن قبل أن آخذ قسطا من الراحة وأحاول على الأقل أن أدرك ما حدث خلال الأعوام السبعة عشرة الماضية، لا أريد أن أفوت الفرصة دون أن أقول شكرا لكل من قبلني كما أنا".
كروس الذي كان أحد أعضاء منتخب الماكينات الذي فاز ببطولة كأس العالم عام 2014، وجه الشكر أيضا لمشجعيه والنوادي التي انضم لها ومدربيه ورفاقه، وكذلك لأصدقائه وأسرته، مضيفاً إنه "ما من شيء أفضل من أن ترى أبناءك فخورين بأبيهم".
وفاز كروس بالعديد من الألقاب مع الفرق التي لعب معها، وإن كان معظمها مع فريق ريال مدريد وبايرن ميونخ، حيث أحرز
دوري أبطال أوروبا ست مرات، خمسة منها مع النادي الملكي ومرة مع ميونخ، وثلاث بطولات دوري ألماني "بوندسليغا" وثلاثة بطولات كأس ألماني وكأس السوبر الالماني مرة واحدة وخمسة مرات بالسوبر الأوروبي ومرة واحد بكأس ملك إسبانيا وأربع مرات بكأس السوبر الإسباني كما فاز مع منتخب بلاده بكاس العالم للأندية خمس مرات.
وأنهى كروس رسالته بهذه الكلمات: "أخيراً وليس آخراً: شكراً لكرة القدم، أيتها اللعبة الجميلة، ومرحباً بكم.. انتهى".
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