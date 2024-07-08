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رياضة

لاعب الأهلي المصري كريستو ينتقل إلى الرجاء المغربي

Lebanon 24
08-07-2024 | 02:21
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يعتزم نادي الرجاء المغربي، ضم اللاعب التونسي محمد الضاوي المعروف بـ"كريستو"، لصفوفه قادما من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة، حسب ما كشفت تقارير إعلامية مغربية ومصرية.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن نادي الرجاء المغربي توصل إلى اتفاق مع الأهلي المصري، لانتقال كريستو (21 عاما) إلى الفريق "الأخضر" لموسم واحد على سبيل الإعارة.
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ونقل الموقع، عن رئيس نادي الرجاء المغربي، محمد بودريقة، قوله إنه "تم الاتفاق على إعارة النجم التونسي إلى الرجاء الرياضي لموسم واحد، مع تضمين العقد بند أحقية الشراء".

فيما قال موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إن قيمة إعارة كريستو من الأهلي إلى الرجاء المغربي تتجاوز 200 ألف دولار.

وكان كريستو قد انضم إلى صفوف الأهلي المصري مطلع عام 2023 الماضي قادما من الصفاقسي التونسي، حيث لعب 15 مباراة مع النادي القاهري، وفق وسائل إعلام مصرية.

كما لعب كريستو مباراتين فقط مع المنتخب التونسي الأول، ونحو 10 مباريات مع المنتخب التونسي تحت سن الـ20، حسب إحصائية موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
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