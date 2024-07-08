أسدل الستار يوم السبت، على مرحلة الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بتأهل منتخبي إنكلترا وهولندا.



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ولحق منتخبا إنكلترا وهولندا بكل من منتخبي إسبانيا وفرنسا، المتأهلين إلى الدور ذاته يوم الأحد، على حساب منتخبي ألمانيا والبرتغال على الترتيب. وجاء تأهل منتخبي إنكلترا وهولندا إلى الدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2024"، على حساب كل من سويسرا وتركيا على الترتيب.ولحق منتخبا إنكلترا وهولندا بكل من منتخبي إسبانيا وفرنسا، المتأهلين إلى الدور ذاته يوم الأحد، على حساب منتخبي ألمانيا والبرتغال على الترتيب.

وفي ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024":

يوم الثلاثاء 9 تموز 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتشإسبانيا – فرنسا، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.يوم الأربعاء 10 تموز 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتشهولندا – إنجلترا، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة بوروسيا.