بعد مبابي.. عين ريال مدريد على هذا اللاعب الفرنسي

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اقترب ريال مدريد من حسم صفقة فرنسية جديدة بعد التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.وأكد مراسل شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة للغاية لضم المدافع الفرنسي الواعد ليني يورو من ليل.وأشار إلى أن يورو، يضع دائما النادي الملكي في صدارة أولوياته.وينتهي تعاقد يورو مع ليل في صيف 2025، وربطته تقارير صحفية عديدة بأندية أخرى أبرزها باريس سان جيرمان، وليفربول. (كووورة)