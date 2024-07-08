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رياضة

قمة استثنائية غدا.. الدفاع الفرنسي الصلب يصطدم بالهجوم الإسباني ضمن منافسات "يورو 2024"

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:57
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في قمة نارية ومثيرة، تصطدم إسبانيا المتألقة هجوميا بفرنسا الصلبة دفاعيا في نصف النهائي الأول لكأس أمم أوروبا 2024 الثلاثاء في ميونيخ.
 
ومنذ مونديال 1998 الذي أحرزته فرنسا على أرضها، بلغ المنتخبان نهائي تسع بطولات كبرى ما يجعل منهما أبرز مدرستين كرويتين من حيث النتائج على الأقل في آخر ربع قرن.
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بالتوازي، التقى المنتخبان 36 مرة فازت فيها إسبانيا في 16 مباراة، وخسرت في 13 لقاء بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وفازت إسبانيا بلقب البطولة 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012. في حين فازت فرنسا باللقب مرتين عامي 1984 و2000.
 
وقدّم المنتخبان وجها تكتيكيا مختلفا على مدى الخمس مباريات السابقة، فرنسا بوجه هجومي شاحب وتسجيل ثلاثة أهداف منها اثنان من مدافعي الخصوم والثالث من ضربة جزاء لكنها استقبلت هدفا وحيدا من ركلة جزاء ما يجعل تخطي دفاعاتها مهمة صعبة على الخصوم.

في المقابل، حافظت إسبانيا على نهجها التكتيكي المعتمد على الاستحواذ لكنها أظهرت نجاعة أكبر من الدورات السابقة وسجلت 11هدفا وتمكنت من إخراج المضيفة ألمانيا في مبارة هيتشكوكية. (فرانس24)
 
 

المصدر: فرانس 24
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