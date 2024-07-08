Advertisement

رياضة

موراتا يثير ضجة في إسبانيا

Lebanon 24
08-07-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1220567-638560630774284920.jpg
Doc-P-1220567-638560630774284920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا ضجة واسعة قبل مباراة فرنسا الثلاثاء في ميونخ بالدور قبل النهائي لكأس أوروبا "يورو 2024".
وقال موراتا في مقابلة نشرتها صحيفة "إلموندو" الإسبانية: "من المحتمل أن أترك المنتخب بعد بطولة أوروبا، وفي إسبانيا لا يوجد احترام لأي شخص أو أي شيء"، وجاء ذلك تعبيرا عن انزعاجه الشديد من كثرة الانتقادات التي يتعرض لها.
Advertisement
كما أكد موراتا أيضا أنه غير متأكد من الاستمرار مع فريق أتلتيكو مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي، مضيفا أنه يشعر بأنه محبوب أكثر خارج حدود إسبانيا.
وتابع: "في إسبانيا أجد صعوبة كبيرة في أن أكون سعيدا، فهم لا يحترمون شيئا ولا أحدا".
ومن جانبها، أبدت الكثير من وسائل الإعلام الإسبانية غضبا شديدا من موراتا قائد منتخب إسبانيا، وتصريحاته التي يمكن أن تهدد استقرار الفريق قبل مباراة مهمة للغاية أمام فرنسا.
وسبق أن عبر ألفارو موراتا عن ضيقه من الانتقادات في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قبل انطلاق منافسات بطولة "يورو 2024"، وقال موراتا في 13 حزيران الماضي: "أسهل شيء بالنسبة لي هو عدم اللعب في إسبانيا حفاظاً على حياتي، مما أتعرض له عندما أخرج إلى الشارع في بلادنا".
وتابع: "أسهل شيء هو اللعب في الخارج، ففي كثير من الأحيان لا يفهم أطفالي الذين يبلغون خمس سنوات سبب غضب الناس من والدهم".
وأشار مهاجم يوفنتوس وتشيلسي السابق: "كان من السهل الرحيل عن أتلتيكو في الصيف الماضي، لقد تلقيت عروضا مالية أفضل من أندية رائعة".
واستدرك في ختام تصريحاته حينها: "ولكن لدي شغف في تحقيق الانتصارات مع أتلتيكو، لأن فرحة وحماس جماهيره تجاه المباريات والانتصارات أمر له وزن كبير". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:59 | 2024-07-09
00:07 | 2024-07-09
15:00 | 2024-07-08
12:30 | 2024-07-08
10:54 | 2024-07-08
08:57 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24