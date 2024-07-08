كوريا الجنوبية تعين هونغ مدرباً خلفاً لكلينسمان

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عين الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الاثنين، المدرب المحلي هونغ ميونغ بو مدير فنيا للمنتخب الوطني.ويخلف هونغ، الألماني يورغن كلينسمان ويعود إلى المنصب الذي تركه في يوليو 2014 بعد قضاء 12 شهرا انتهت بأداء مخيب للآمال لكوريا في كأس العالم التي استضافتها البرازيل صيف عام 2014.ومن المقرر أن يغادر هونغ، البالغ من العمر 55 عاما، فريق أولسان إتش دي، بأثر فوري بعد أن قاد النادي إلى حصد لقب الدوري الكوري الجنوبي لعامي 2022 و2023.وتبدأ كوريا الجنوبية الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمواجهة المنتخب الفلسطيني في الخامس من ايلول المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية. (روسيا اليوم)