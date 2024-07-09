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رياضة
تياغو ألكانتارا يعلن اعتزاله كرة القدم
Lebanon 24
09-07-2024
|
00:59
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أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا الاثنين، اعتزاله كرة القدم عن 33 عاما، بعد موسم أخير قضاه مع ليفربول الإنكليزي وعكرته كثرة الإصابات.
وكتب لاعب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق على حسابه في منصة "إكس": "سأكون دائما على استعداد لأعيد لكرة القدم ما أعطتني إياه، أنا ممتن لكل الوقت الذي استمتعت فيه. شكرا كرة القدم، وقال: "شكرا لكل من رافقني وجعلني لاعبا وشخصا أفضل".
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وكان ألكانتارا المولود في إيطاليا لأبوين برازيليين، بدأ مسيرته الكروية في نادي برشلونة حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 2011، والدوري الإسباني أربع مرات (2009، 2010، 2011 و2013) قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ.
وحقق ألكانتارا نجاحا مبهرا في بايرن بفوزه بلقب الدوري سبع مرات متتالية، بالإضافة إلى دوري الأبطال في 2020.
وانضم ألكانتارا إلى ليفربول من بايرن مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020، لكنه عانى من إصابات متكررة ولم يشارك بسببها سوى في 98 مباراة بقميص "الريدز" ضمن مختلف المسابقات، من بينها مباراة واحدة فقط خلال الموسم المنصرم.
على الصعيد الدولي، وصل ألكانتارا مع المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2020، كما توج بلقب البطولة القارية تحت 21 عاما في 2011 و2013.
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