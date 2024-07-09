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رياضة
انجاز للبحار كارلوس سليم شراباتي.. ميدالية ذهبية في سباق دولي
Lebanon 24
09-07-2024
|
03:09
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فاز الكندي اللبناني الأصل كارلوس سليم شاراباتي، بالمرتبة الأولى والميدالية الذهبية في السباق الدولي للفتيان لقيادة المراكب الشراعية الذي جرى تنظيمه في حزيران الماضي في مدينة فيانا دو كاستيللو البرتغال، وشارك فيه ٢٧٦ بحارًا من مختلف أنحاء العالم.
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وينتمي كارلوس إلى نادي بوينت كلير لليخوت في كندا، وكان قد بدأ بالتدرب على هذه الرياضة في العاصمة الكندية اوتاوا.
وبعد فوزه ذلك، قال كارلوس البالغ من العمر ١٧ عاما، والذي كان اداؤه افضل نتيجة كندية في تاريخ هذه المسابقة:" لم استوعب بعد ما حصل، لا يزال الأمر يبدو غير واقعي بالنسبة لي".
وخلال الأيام الستة للحدث، سجل كارلوس سليم شراباتي سبعة مراكز بين العشرة الأوائل في السباقات التسعة المقدمة بما في ذلك انتصارين.
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