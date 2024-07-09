30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبول لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا في أولمبياد 2024
Lebanon 24
09-07-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم قبول لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.
وبحسب قناة Match TV، فإن لاعبة التنس الروسية البالغة 37 عاما ستكون قادرة على المشاركة في منافسات الزوجي بالأولمبياد مع إيكاترينا ألكساندروفا.
Advertisement
وفيسنينا هي البطلة الأولمبية لعام 2016 في الزوجي والحاصلة على الميدالية الفضية في ألعاب 2020 بالزوجي المختلط.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أسماء 6 لاعبي تنس روس آخرين حصلوا على موافقة الاتحاد الدولي للتنس وسيقدمون عروضهم في باريس.
وضم فريق الرجال دانييل ميدفيديف ورومان سافيولين وبافيل كوتوف، وضم فريق السيدات إيكاترينا ألكسندروفا وميرا أندريفا وديانا شنايدر.
ويُسمح للروس والبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد 2024 كرياضيين فرديين محايدين، وستقام المسابقة في باريس في الفترة من 26 تموز إلى 11 آب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"شو عبصير معا؟".. نجوى كرم تُهدد زوجها الاماراتي بطريقة غريبة! (صور)
Lebanon 24
"شو عبصير معا؟".. نجوى كرم تُهدد زوجها الاماراتي بطريقة غريبة! (صور)
03:07 | 2024-07-09
09/07/2024 03:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحمالة صدر.. كارين رزق الله بإطلالة صيفية جريئة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
بحمالة صدر.. كارين رزق الله بإطلالة صيفية جريئة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
04:12 | 2024-07-09
09/07/2024 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
13:52 | 2024-07-08
08/07/2024 01:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟
Lebanon 24
معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟
07:52 | 2024-07-09
09/07/2024 07:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر
14:25 | 2024-07-08
08/07/2024 02:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:00 | 2024-07-09
"بداية أسطورتين"... ما سرّ صورة ميسي القديمة وهذا الطفل الرضيع؟
06:47 | 2024-07-09
دجوكوفيتش يتهم جمهور بطولة ويمبلدون بقلة الاحترام!
04:30 | 2024-07-09
"متهم بتهريب المخدرات" يدير المباراة.. أرقام وحقائق قبل مواجهة فرنسا وإسبانيا
03:09 | 2024-07-09
انجاز للبحار كارلوس سليم شراباتي.. ميدالية ذهبية في سباق دولي
00:59 | 2024-07-09
تياغو ألكانتارا يعلن اعتزاله كرة القدم
00:07 | 2024-07-09
بالفيديو: ليلى عبد اللطيف تثير جدلاً كبيرًا عقب توقعها وفاة رياضي شهير.. فهل قصدت هذا اللاعب؟
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
09/07/2024 18:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
09/07/2024 18:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
09/07/2024 18:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24