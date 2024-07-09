قبول لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا في أولمبياد 2024

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تم قبول لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.وبحسب قناة Match TV، فإن لاعبة التنس الروسية البالغة 37 عاما ستكون قادرة على المشاركة في منافسات الزوجي بالأولمبياد مع إيكاترينا ألكساندروفا.وفيسنينا هي البطلة الأولمبية لعام 2016 في الزوجي والحاصلة على الميدالية الفضية في ألعاب 2020 بالزوجي المختلط.وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أسماء 6 لاعبي تنس روس آخرين حصلوا على موافقة الاتحاد الدولي للتنس وسيقدمون عروضهم في باريس.وضم فريق الرجال دانييل ميدفيديف ورومان سافيولين وبافيل كوتوف، وضم فريق السيدات إيكاترينا ألكسندروفا وميرا أندريفا وديانا شنايدر.ويُسمح للروس والبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد 2024 كرياضيين فرديين محايدين، وستقام المسابقة في باريس في الفترة من 26 تموز إلى 11 آب.