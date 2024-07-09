فيكيتش إلى نصف نهائي ويمبلدون

بلغت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 37 عالمياً الدور نصف نهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على النيوزيلندية لولو سان، 123 عالمياً والمتأهلة من التصفيات، 5-7 و6-4 و6-1 في ربع نهائي ويمبلدون، ثالثة بطولات غراند سلام.

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ونجحت سان في كسر أرسال منافستها في الشوط الـ 11 وأرسلت من أجل الفوز بالمجموعة الأولى 7-5، في حين قاتلت فيكيتش في المجموعة الثانية وعانت من ضعف إرسالها حيث ارتكبت 5 أخطاء مزدوجة عندما كانت ترسل للفوز بها والنتيجة لصالحها 5-3. سريعاً استعادت زمام المبادرة وكسرت ارسال النيوزيلندية لتفوز 6-4.



وأحكمت فيكيتش قبضتها على المجموعة الثالثة، ففازت في 16 نقطة توالياً وتقدمت 5-0 لتحسمها فالمباراة في قرابة ساعتين.



في المقابل، سعت سان القادمة من التصفيات إلى أن تصبح ثاني نيوزيلندية تبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد بليندا كوردويل التي حققت هذا الإنجاز في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1989. (بي إن سبورتس)