قبل انطلاق المباراة النارية.. إليكم التشكيلة الأساسية لموقعة إسبانيا وفرنسا

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أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان عن تشكيلته لمواجهة إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب ميونيخ.وقرر ديشان الدفع بالتشكيلة الفرنسية التالية:: مايك ماينان.كوندي - أوباميكانو - ساليبا - ثيو هيرنانديز.تشواميني - كانتي - رابيو.: ديمبلي - كولو مواني - كيليان مبابي.أما المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي فقرر الاعتماد على التشكيلة التالية:يوناي سيمون.كوكوريلا - إيمريك لابورت - ناتشو- جيسوس نافاس.داني أولمو - رودري - فابيان رويز.نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين جمال.