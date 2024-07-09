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رياضة

قبل انطلاق المباراة النارية.. إليكم التشكيلة الأساسية لموقعة إسبانيا وفرنسا

Lebanon 24
09-07-2024 | 14:07
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أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان عن تشكيلته لمواجهة إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب ميونيخ.
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وقرر ديشان الدفع بالتشكيلة الفرنسية التالية:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوندي - أوباميكانو - ساليبا - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تشواميني - كانتي - رابيو.

خط الهجوم: ديمبلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

أما المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي فقرر الاعتماد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا - إيمريك لابورت - ناتشو- جيسوس نافاس.

خط الوسط: داني أولمو - رودري - فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين جمال.
المصدر: روسيا اليوم
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