إسبانيا تقصي فرنسا وتتأهل إلى الدور النهائي ضمن منافسات "يورو 2024" (صور وفيديو)

شهدت مسابقة "يورو 2024" قمة مثيرة على ملعب ميونيخ بين فرنسا وإسبانيا، حيث تمكن المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي والتأهل إلى المباراة النهائية.



وكانت قد بدأت المباراة بشكل سريع، إذ استهل فابيان رويز هجمات إسبانيا بعرضية خطيرة لم تجد من يحولها بسبب تعثر لامين جمال وهو في طريقه للحاق بها.



وفي الدقيقة الخامسة، مرر جمال عرضية خطيرة لرويز الذي قفز فوق الجميع وحوّلها برأسه لكنها مرت فوق المرمى الفرنسي.



وعلى عكس سير المباراة ووتيرتها، أهدى كولو مواني التقدم لفرنسا بضربة رأس متقنة من عرضية مميزة من مبابي.



وتمكنت فرنسا من محاصرة اللاعبين الإسبان حتى الدقيقة الـ20 بعد تقدمها وشنّت هجمات متتالية بعدما استعاد مبابي مستواه المميز.



وفي الدقيقة 21 باغت جمال منتخب فرنسا بتسديدة دقيقة رائعة من خارج المنطقة مسجلا لإسبانيا هدف التعادل 1-1.

لامين جمال يدرك التعادل لمنتخب إسبانيا من تسديدةٍ رائعة.



وبهذا الهدف أصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ بطولة أمم أوروبا.



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🔥إسبانيا تواصل صحوتها وتسجل الثاني



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وكاد جمال الإسباني أن يعزّز النتيجة في الدقيقة 40 لكن تيو هرنانديز استبسل في التصدي للكرة وحوّلها ركنية لإسبانيا. وبعدها بأربع دقائق سجّل كوندي مدافع فرنسا هدفا بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد تسديدة أولمو، لتصبح النتيجة تقدم إسبانيا 2-1.وحاول فابيان رويز لاعب إسبانيا أن يسجّل هدفا بكرة صاروخية، إلا أنها اصطدمت بالدفاع الفرنسي وتحولت لركنية.وكاد جمال الإسباني أن يعزّز النتيجة في الدقيقة 40 لكن تيو هرنانديز استبسل في التصدي للكرة وحوّلها ركنية لإسبانيا.

وبدأ الشوط الثاني بوتيرة سريعة، إذ في الدقيقة 46 خرج مايك مينيان حارس فرنسا بعيدا عن منطقة الجزاء ليقطع الكرة ببراعة من أمام نيكو وليامز ليمنع هجمة إسبانية خطيرة.



وفي الدقيقة 52، أضاعت فرنسا عرضية خطيرة قطعها لابورت وحولها لركنية حيث قابلها تشواميني برأسية قوية لكن استقرت في يد حارس.

وخلال سريان المباراة اقتحم شخص من الجمهور الملعب، حيث حاول الحصول على صورة مع مبابي، فتعامل معه الأمن.

وفي الدقيقة 81، كاد لامين جمال أن يعزز تقدم إسبانيا حيث سدد كرة صاروخية مرّت فوق القائم.

ولم يستطع المنتخب الفرنسي خرق دفاعات الإسبان، حيث انتهت المباراة بتقدم إسباني مستحق 2-1.











