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رياضة

"بطولة فاشلة"... أول رد فعل من كيليان مبابي بعد خسارته على يد إسبانيا

Lebanon 24
10-07-2024 | 02:29
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أبدى كيليان مبابي نجم فرنسا، استيائه من الخسارة ضد إسبانيا بنتيجة (2-1) مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقال مبابي، عقب المباراة: "في كرة القدم أنت جيد أو غير جيد. لم أكن جيدًا"، وأضاف: "لقد كان اليورو الخاص بي فاشلا".
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وتابع: "أردت أن أكون بطلاً لأوروبا، سأذهب الآن في إجازة، وسأرتاح جيدًا، وهذا سيفيدني كثيرًا، ثم سأستعد لبدء حياة جديدة، هناك الكثير للقيام به".

وتأهلت إسبانيا لنهائي اليورو، للمرة الخامسة في تاريخها.

وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، الفائز في مباراة اليوم بين هولندا وإنكلترا.
 
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