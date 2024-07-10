31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تُوفِيَ على الفور... إليكم ما حصل مع حارس مرمى خلال مباراة في كرة القدم
Lebanon 24
10-07-2024
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفي حارس مرمى فريق "الرشيد" إبراهيم عمر، إثر اصطدام قوي مع مهاجم فريق أهلي الخوخة خلال مباراة في دوري كرة القدم في الساحل الغربي اليمني.
وأفادت مصادر من النادي بأن الحادث وقع في الشوط الأول من المباراة، عندما اصطدم عمر بالمهاجم أثناء محاولة التصدي لتسديدة قوية.
Advertisement
كما أضافت المصادر أن الحارس توفي على الفور في أرضية الملعب، وأن كافة محاولات إبقائه على قيد الحياة فشلت.
وأعربت إدارة نادي الرشيد عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة الحارس، ووصفته بأنه "خسارة كبيرة للنادي والعائلة".
كما قررت لجنة المسابقات في دوري الساحل الغربي تأجيل كافة مباريات الجولة الحالية حدادًا على وفاة اللاعب. (العربية)
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... أعلنت الخبر وهي بـ"المايوه" (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... أعلنت الخبر وهي بـ"المايوه" (صور)
09:40 | 2024-07-09
09/07/2024 09:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة ممثلة شهيرة تلفت الأنظار في احدث ظهور لها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة ممثلة شهيرة تلفت الأنظار في احدث ظهور لها (فيديو)
13:30 | 2024-07-09
09/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في ستار أكاديمي؟.. شاهدوا كيف أصبحت!
Lebanon 24
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في ستار أكاديمي؟.. شاهدوا كيف أصبحت!
15:00 | 2024-07-09
09/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
12:23 | 2024-07-09
09/07/2024 12:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ردود فعل إسرائيليّة على فيديو "الهدهد" الثاني: "الحزب" سيقوم بهذا الأمر إذا اندلعت الحرب
Lebanon 24
ردود فعل إسرائيليّة على فيديو "الهدهد" الثاني: "الحزب" سيقوم بهذا الأمر إذا اندلعت الحرب
10:00 | 2024-07-09
09/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:31 | 2024-07-10
"عايش في قبره"... حشود تجمهرت قرب مقبرة اللاعب أحمد رفعت فما القصة؟
05:59 | 2024-07-10
بسبب وفاة أستوري.. الحكم بالسجن على طبيب ناد إيطالي
04:30 | 2024-07-10
كسر "وهرة" فرنسا وهزّ "عرش" بيليه.. ليلة تاريخية ذهبية لـ يامال ابن الـ 16 عامًا!
03:47 | 2024-07-10
بالفيديو: نهاية سيئة لنجم المنتخب الإسباني بسبب رجل أمن!
02:29 | 2024-07-10
"بطولة فاشلة"... أول رد فعل من كيليان مبابي بعد خسارته على يد إسبانيا
23:22 | 2024-07-09
بقيادة ميسي.. الأرجنتين إلى نهائي "كوبا أميركا"
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
10/07/2024 16:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
10/07/2024 16:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
10/07/2024 16:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24