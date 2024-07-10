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رياضة

تُوفِيَ على الفور... إليكم ما حصل مع حارس مرمى خلال مباراة في كرة القدم

Lebanon 24
10-07-2024 | 06:37
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تُوفي حارس مرمى فريق "الرشيد" إبراهيم عمر، إثر اصطدام قوي مع مهاجم فريق أهلي الخوخة خلال مباراة في دوري كرة القدم في الساحل الغربي اليمني.

وأفادت مصادر من النادي بأن الحادث وقع في الشوط الأول من المباراة، عندما اصطدم عمر بالمهاجم أثناء محاولة التصدي لتسديدة قوية.
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كما أضافت المصادر أن الحارس توفي على الفور في أرضية الملعب، وأن كافة محاولات إبقائه على قيد الحياة فشلت.

وأعربت إدارة نادي الرشيد عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة الحارس، ووصفته بأنه "خسارة كبيرة للنادي والعائلة".

كما قررت لجنة المسابقات في دوري الساحل الغربي تأجيل كافة مباريات الجولة الحالية حدادًا على وفاة اللاعب. (العربية)
 
 
 
 

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