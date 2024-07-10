دون أن يلعب.. دجوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون!

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حصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش على بطاقة صعود مجانية إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي، الأسترالي أليكس دي مينور إثر إصابة في الفخذ.وأعلن دي مينور، المصنف تاسعا عالميا، انسحابه من البطولة اليوم الأربعاء قبل ساعات من الموعد المقرر لمباراته مع دجوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا.ويواجه دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأميركي تايلور فريتز والإيطالي لورينزو موسيتي. (روسيا اليوم)