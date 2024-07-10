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رياضة

عين ميلان على لاعب الريال

Lebanon 24
10-07-2024 | 13:15
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طلب نادي ميلان، ضم أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، طلب ميلان معلومات من ريال مدريد بشأن التعاقد مع التركي أردا جولر، نجم الميرنجي.
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وأشارت إلى أن ميلان يهدف لضم جولر بنفس الصيغة التي حصل من خلالها على خدمات إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد.

وكان دياز انضم لميلان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن وضع ريال مدريد بندا يمكنه من إعادة شراء اللاعب مستقبلا. (كووورة)
المصدر: بي بي سي
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