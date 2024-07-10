معلومات تكشف.. بنزيما ليس منسجمًا مع الاتحاد وجماهيره

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ذكرت شبكة "relevo" الإسبانية أن المهاجم كريم بنزيما كان يريد مغادرة الاتحاد هذا الصيف، لكنه وجد صعوبة كبيرة في مغادرته النادي السعودي، ليؤكد تقرير الشبكة أن اللاعب الفرنسي ليس مرتاحًا لوجوده في الفريق.وأشار التقرير إلى أن اللاعب طلب من الإدارة الاتحادية التعاقد مع مدرب فرنسي، من أجل تسهيل عملية التواصل مستقبلًا، وبالفعل أصبح لوران بلان على أعتاب تولي الدفة الفني للعميد، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو. (winwin)