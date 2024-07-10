بحر برتقالي في وجه الإنكليز.. جماهير هولندا تثير الفوضى وتفتعل المشاكل (فيديو)

10.07.2024 EURO 2024

Dutch🇳🇱 destroy a restaurant with Turks and Englnd🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans in Dortmund🇩🇪, click more here online photos/videos: https://t.co/H5mtEls2Hs pic.twitter.com/bSnfoQXdxv — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 10, 2024 Advertisement

يواجه لاعبو منتخب إنكلترا مصيرًا صعبًا خلال مواجهة هولندا الليلة، في ظل الأنباء المنتشرة حول سيطرة جماهير "الطواحين" على نصيب الأسد من التذاكر المخصصة للمباراة.ويلتقي منتخبا إنكلترا وهولندا، اليوم الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوروبية، على أن يتأهل الفائز لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية.وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن الجماهير الهولندية اجتاحت مواقع إعادة بيع التذاكر وحصلت على النسبة الأكبر، حيث يتوقع أن يكتسي الملعب باللون البرتقالي، المميز لمنتخب الطواحين.وداخل الملعب، الذي انخفضت سعته من 81 ألف متفرج لمباريات دورتموند إلى 60440 متفرج في اليورو، يتوقع المسؤولون تقسيم الملعب بنسبة 60 إلى 40 لصالح هولندا.وقال كريس ميلر، المدير الإداري لموقع "فياجوجو" المتخصص في بيع التذاكر: "من المرجح أن يكون ملعب إيدونا بارك بمثابة بحر برتقالي في مواجهة نصف النهائي بين إنجلترا وهولندا الليلة، حيث يتفوق المشجعون الهولنديون على الإنجليز بنسبة 25:1".وأضاف: "سجلت منصتنا زيادة بنسبة 145% في شراء التذاكر من قبل المشجعين المقيمين في هولندا للنهائي بعد فوزهم في ربع النهائي على تركيا، وهي أكبر نسبة من أي دولة متبقية في البطولة".وتابع: "كان هناك ارتفاع بنسبة 46% في عدد المشجعين الإنجليز الذين يشترون تذاكر المباراة النهائية بعد الفوز بركلات الترجيح يوم الأحد على سويسرا".في نفس السياق، بدأت حرب الشوارع في مدينة دورتموند الألمانية، حيث اعتدت مجموعات الهوليجانز الهولندية على الجماهير الإنجليزية، مما تسبب في إصابة 5 مشجعين من أنصار الأسود الثلاثة.وتقول شرطة المملكة المتحدة، إن مجموعات عنيفة من الجماهير الهولندية التي تخطت 80 ألفًا في مدينة دورتموند الألمانية، اعتدت على المشجعين الإنكليز. (goal.com)