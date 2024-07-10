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رياضة

رياض محرز يعود إلى التدريبات

Lebanon 24
10-07-2024 | 16:00
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عاد الجزائري رياض محرز، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، بعد "تغيبه" في اليومين الماضيين.

بعض التقارير الإعلامية زعمت بوجود غضب من مسؤولي الأهلي وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، بسبب "غياب" محرز عن بداية الاستعدادات للموسم الجديد 2024-2025، والذين يتطلعون إلى أن يكون مليئًا بالإنجازات.
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وفي هذا السياق، كشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عن أن الساحر الجزائري "غاب" عن التدريبات، في اليومين الماضيين؛ بإذن من الجهازين الفني والإداري؛ في إشارة إلى أن الأمور طبيعية، ولا يوجد أي غضب من اللاعب أبدًا. (goal.com)
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