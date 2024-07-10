بعشرة لاعبين.. كولومبيا تفوز على أوروغواي وتتأهل إلى نهائي كوبا أميركا

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تغلبت كولومبيا على أوروغواي 1-صفر في نصف النهائي لبطولة كأس كوبا أميركا لكرة القدم، رغم أنها لعبت بعشرة لاعبين لمدة 45 دقيقة لتتأهل لحسم اللقب أمام الأرجنتين حاملة اللقب بفضل ضربة رأس من جيفرسون ليرما في الشوط الأول.أوروغواي سيطرت على الكرة في الشوط الثاني وكاد المهاجم المخضرم لويس سواريز أن يدرك التعادل عندما سدد في القائم، لكن كولومبيا حافظت بشجاعة على فوزها وستواجه الأرجنتين في النهائي يوم الأحد.وستلعب أوروغواي مع كندا قبل يوم واحد في مباراة تحديد المركز الثالث.