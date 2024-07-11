بطل المونديال يهاجم مبابي: قائد "فاشل"

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هاجم الفرنسي الدولي السابق إيماونيل بيتي مواطنه كيليان مبابي بعد الأداء الباهت للأخير في كأس أوروبا التي أقصي منها منتخب "الديوك" يوم الثلاثاء أمام إسبانيا.وبدأ البرنامج المذاع على إذاعة "مونتي كارلو" بعرض تصريح مبابي وهو يقول: "إما أن تكون جيدا أو لا تكون، وأنا لم أكن كذلك لذلك نحن عائدون إلى الديار"، لينفجر بيتي معارضا: "بالنسبة لي هو ليس قائدا جيدا بعدما أرسل رسائل كهذه".وأضاف: في قيادته لم يكن كذلك وأيضا تصريحاته الإعلامية خلال البطولة لم تكن جيدة لزملائه، عندما قال إنه بسبب غياب بوغبا أصبح لا يدخل إلى العمق كثيرا، وأن غريزمان لا يخوض بطولة مميزة شخصيا، هذه ليست صفات قائد.وواصل هجومه: اسمحوا لي ما هذا الحديث عن القناع وأنفه المكسور، لا نهتم بذلك ولست الوحيد الذي يكسر أنفه على ملعب كرة قدم ولن تكون الأخير، ما يقلقني أنه زعم أنه استحق الشارة لكنه ليس قائدا ولم أشاهده للحظة واحدة يجتمع بزملائه، وهو المسؤول الأول على الإقصاء، تحديدا أن معدل مواجهاته مع باريس في الأشهر الستة الأخيرة لم تتعد مباراة من كل مباراتين ما كان من المفترض أن يساعده على الظهور البدني بشكل أفضل.