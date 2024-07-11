Advertisement

رياضة

فيديو يامال بقميص المغرب يثير الغضب

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1221507-638562920798446796.jpg
Doc-P-1221507-638562920798446796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار فيديو لنجم منتخب إسبانيا لامين يامال، الجدل، حيث ظهر وهو يسخر من زملائه الإسبان، خلال مونديال 2022، بعد انتصار المغرب.

وانتصرت المغرب على إسبانيا وأقصتها من مونديال 2022 في قطر، وقتها كان يامال لاعبا ناشئا.
Advertisement

وانتشر في الأيام الأخيرة فيديو ليامال، وهو بين زملائه الإسبان، مرتديا قميص منتخب المغرب، ساخرا من خسارتهم أمام المغرب.

وارتدى يامال قميص منتخب المغرب، وقبل الشعار، بعد فوز المغرب على إسبانيا.

وأثار الفيديو غضب بعض الجماهير الإسبانية، حيث قال أحد الناشطين على منصة إكس: "يامال احتفل عندما خسرت إسبانيا أمام المغرب في كأس العالم، يجب طرد عائلة يامال من البلاد على الفور".
يذكر أن يامال يعتبر من أهم نجوم منتخب إسبانيا خلال بطولة "يورو 2024" الجارية حاليا، وخاض منتخب "لا روخا" إلى النهائي، الذي سيخوضه أمام إنجلترا الأحد المقبل.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-07-11
23:48 | 2024-07-10
23:00 | 2024-07-10
16:57 | 2024-07-10
16:34 | 2024-07-10
16:00 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24