فيديو يامال بقميص المغرب يثير الغضب

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أثار فيديو لنجم منتخب إسبانيا لامين يامال، الجدل، حيث ظهر وهو يسخر من زملائه الإسبان، خلال مونديال 2022، بعد انتصار المغرب.وانتصرت المغرب على إسبانيا وأقصتها من مونديال 2022 في قطر، وقتها كان يامال لاعبا ناشئا.وانتشر في الأيام الأخيرة فيديو ليامال، وهو بين زملائه الإسبان، مرتديا قميص منتخب المغرب، ساخرا من خسارتهم أمام المغرب.وارتدى يامال قميص منتخب المغرب، وقبل الشعار، بعد فوز المغرب على إسبانيا.وأثار الفيديو غضب بعض الجماهير الإسبانية، حيث قال أحد الناشطين على منصة إكس: "يامال احتفل عندما خسرت إسبانيا أمام المغرب في كأس العالم، يجب طرد عائلة يامال من البلاد على الفور".