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رياضة
فضيحة تهزّ كأس أوروبا.. مدرب اغتصب فتاة في المطبخ!
Lebanon 24
11-07-2024
|
05:25
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قالت صحيفة "فرانكفورتر روندتشاو" أن أحد أعضاء الطاقم التدريبي لمنتخب ألبانيا اغتصب موظفة في الفندق الذي سكنته البعثة خلال المشاركة في كأس أوروبا "يورو 2024" في المطبخ، إذ أجبرها على الدخول إلى غرفة غسل الأطباق واعتدى عليها جنسياً يوم 23 حزيران الماضي.
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وأضافت: "تمّ إبلاغ الشرطة بالواقعة مباشرة عن طريق أحد زملاء الضحية في الفندق، وأكد حينها مكتب المدعي العام في دورتموند فتح تحقيق في الحادثة".
وعلى الرغم من التهمة فقد غادر المدعى عليه الأراضي الألمانية في اليوم التالي بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول أواخر الشهر الماضي، بينما قالت متحدث باسم مكتب المدعي العام في دورتموند لصحيفة "بيلد" إنه لم يتمّ طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ الرجل. (العربية)
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