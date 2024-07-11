بالفيديو... البرتغالي جواو بالينيا بقميص "بايرن ميونخ"

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس رسمياً عن التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا قادماً من فريق فولهام الإنكليزي.



ووقّع لاعب الوسط، الذي انضم للفريق "البافاري" عقب المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2024، عقدًا مع البايرن حتى 2028 في صفقة كلّفت النادي حسبما تردد في وسائل الإعلام الألمانية حوالي 50 مليون يورو.



وأكد الدولي البرتغالي خلال تقديمه مع البايرن إنه "أحد أسعد الأيام" في حياته وأن "اللعب في واحد من أكبر فرق أوروبا هو حلم أصبح حقيقة" وأنه "فخور للغاية" بذلك.

وأضاف بالينيا: "أتطلع لرؤية الأجواء والجماهير في ملعب أليانز أرينا. أود الاحتفال بالنجاح مع البايرن والفوز بالألقاب، سأبذل أقصى جهدي من أجل ذلك". (الإمارات 24)