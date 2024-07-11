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رياضة
مطالبة من بيروت باستبعاد الفرق الإسرائيلية من أولمبياد باريس
Lebanon 24
11-07-2024
|
07:19
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طالب ممثلو 52 جمعية رياضية لبنانية – فلسطينية، في اجتماع دعا اليه "اللقاء الرياضي اللبناني – الفلسطيني" في فندق "كومودور" الحمرا، بدعوة من رئيس اللجنة الرياضية الوطنية الرئيس السابق لنادي النجمة عمر عبد القادر غندور، "بتعليق مشاركة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس الذي يقام في العاصمة الفرنسية بين 22 تموز و 11 آب".
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وقال المجتمعون في بيان: "من بيروت عاصمة الحرية والدفاع عن حقوق الانسان، والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين في وجه حرب الإبادة الوحشية التي يتعرّض لها منذ أكثر من تسعة أشهر، مطالبتنا اللجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الأوروبية واللجنة الأولمبية الفرنسية، باستبعاد مشاركة الفرق الإسرائيلية في هذه الدورة ذات الأهمية الدولية، لما ترتكبه حكومتهم من جرائم ومجازر وإبادة باتت موضع استنكار واستهجان الرأي العام الدولي والعديد من المنظمات الدولية او ذات الصلة بحقوق الانسان".
وتوجهوا بالتحية الى منظمة "أفاز" التي تضم 40 مليون عضو في كل انحاء العالم، والتي تقود حملة استبعاد المشاركة الإسرائيلية في هذه الدورة".
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