أعمال عنف خطيرة.. خيمينيز ينتقد تنظيم كوبا أميركا

اشتبك لاعبو منتخب الأوروغواي ومن بينهم مهاجم ليفربول الإنكليزي داروين نونيز مع الجماهير الكولومبية عقب خسارة منتخب "لا سيليستي" 0-1 في نصف نهائي مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم الأربعاء، الأمر الذي دفع خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد لانتقاد تنظيم البطولة.

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ووجّه نونيز سلسلة من اللكمات إلى مشجعين كولومبيين بعد أن قفز إلى المدرجات في ملعب "بنك أوف أميركا" في شارلوت، بعد مباراة شهدت خشونة زائدة وأعمال عنف انتهت بخسارة الأوروغواي أمام كولومبيا برأسية جيفرسون ليرما في الدقيقة 39.



وبرّر مدافع الأوروغواي خوسيه ماريا خيمينيز ما قام به زملاؤه، بالخوف على سلامة أفراد عائلاتهم وأحبائهم الذين كانوا يشاهدون المباراة.



وقال مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني: "هذه كارثة، كانت عائلتنا في خطر، كان علينا الذهاب إلى المدرّجات لإخراج أحبائنا، مع أطفالنا حديثي الولادة".



وأضاف: "لم يكن هناك ضابط شرطة واحد... أتمنى على من ينظّم هذه الأحداث أن يكون أكثر حذراً مع العائلات، في كل مباراة يحدث هذا لأنّ هناك أشخاصاً لا يعرفون كيفية التعامل مع كأسين من الكحول".



وكانت الغالبية العظمى من الجماهير تؤازر المنتخب الكولومبي من دون أيّ حواجز تفصل بينهم وبين جماهير الأوروغواي.



وصعد العديد من لاعبي منتخب الأوروغواي ومن بينهم نونيز إلى المدرجات، على ما يبدو لحماية مشجعيهم، واستمر العراك بين اللاعبين والجماهير لعدة دقائق لحين تدخل الشرطة.



كما اندلعت أعمال عنف على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، حيث دخل اللاعبون والجهاز الفني من الفريقين كليهما بشجار بعد فوز كولومبيا. (بي أن سبورتس)