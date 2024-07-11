إنجاز استثنائيّ.. باوليني إلى نهائي بطولة ويمبلدون

واصلت الإيطالية باوليني كتابة التاريخ في بطولة ويمبلدون بعدما وصلت إلى نهائي فردي السيدات لأول مرة في مسيرتها.

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وانتصرت باوليني المصنّفة السابعة عالمياً على الكرواتية فيكيتش بمجموعتين لواحدة 2-6 و6-4 و7-6 (10-8) في نصف النهائي اليوم الخميس.وانتهت المجموعة الأولى لصالح فيكيتش خلال 36 دقيقة قبل أن تنتفض باوليني في المجموعة الثانية وتحسمها خلال 53 دقيقة.وتقدمت فيكيتش في المجموعة الفاصلة 2-0 و3-1 قبل أن تستعيد باوليني توازنها في النهاية وتحسم المجموعة خلال ساعة و25 دقيقة وذلك بعد مقاومة كبيرة من النجمة الكرواتية. (بي إن سبورتس)