نونيز يواجه خطر الإيقاف لمدة طويلة

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يواجه داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنكليزي، عقوبة الإيقاف لمدة طويلة وذلك بعد دخوله في مشاجرة مع الجماهير في المدرجات عقب خسارة منتخب بلاده أوروجواي أمام كولومبيا في الدور قبل النهائي من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن نونيز كان ضمن لاعبي أوروجواي الذين دخلوا المدرجات بعد نهاية المباراة في شارلوت ويبدو أنهم شاركوا في مشاجرة مع الجماهير التي ترتدي القميص الأصفر لمنتخب كولومبيا.وجاء رد الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول" من خلال بيان قال فيه: "ندين بشدة أحداث العنف المؤثرة على كرة القدم، يرتكز عملنا على الاقتناع بأن كرة القدم توحدنا من خلال القيم الإيجابية".وأضاف: "لا مكان للعنف داخل أو خارج الملعب، ندعو الجميع في الأيام المتبقية من البطولة إلى تركيز شغفهم على تشجيع فرقهم وإقامة حفل يظل محفورا في الذاكرة ". (كووورة)